TENNIS Nadal al passo d'addio: "Niente Roland Garros, il 2024 sarà l'ultimo anno" Il quasi 37enne fuoriclasse maiorchino non recupererà per il "suo" torneo: l'obiettivo è essere al meglio per quella che, dice, probabilmente sarà l'ultima stagione della sua grande carriera.

Nadal al passo d'addio: "Niente Roland Garros, il 2024 sarà l'ultimo anno".

Dopo Roger Federer, anche Rafael Nadal si avvicina al giorno del ritiro. Nell'annunciare il mancato recupero in vista del "suo" Roland Garros - che ha vinto 14 volte tra 2005 e 2022 - il quasi 37enne fuoriclasse spagnolo aggiunge che il suo obiettivo è quello di arrivare bene al 2024, che probabilmente sarà l'ultimo anno della sua strepitosa carriera.

"Non riuscirò a partecipare al Roland Garros - spiega Nadal - come sapete, negli ultimi 4 mesi ho lavorato quanto più possibile, ogni singolo giorno: sono stati mesi difficili, perché non siamo riusciti a trovare una soluzione ai problemi che ho avuto in Australia. Ho bisogno di fermarmi per un po', ho deciso di fermarmi e non ho idea di quando potrò tornare in campo. Il mio obiettivo, la mia ambizione, è quella di fermarmi per cercare di godermi il prossimo anno, che probabilmente sarà l'ultimo, per me, tra i professionisti: questa è la mia idea".

