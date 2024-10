TENNIS Nadal annuncia il ritiro, la Davis ultimo show La Final 8 di Coppa Davis a Malaga dal 19 al 24 novembre sarà il suo ultimo torneo

Il tennis mondiale perde uno dei più grandi fenomeni degli ultimi decenni. Rafa Nadal ha infatti annunciato il ritiro dalle competizioni agonistiche. Lo spagnolo chiude la sua carriera all'età di 38 anni con un palmares strepitoso. Grandi Slam 22; 14 Roland Garros, 4 Us Open; 2 Wimbledon; 2 Australian Open; 36 Master 1000; 2 Ori Olimpici a Pechino nel singolo a Pechino, e in doppio a Rio, 5 Coppe Davis, 92 titoli ATP e 1080 vittorie nel circuito. Dopo questa sua decisione una delle frasi più scontare è “da ora in poi il mondo del tennis non sarà più lo stesso".

“Mi ritiro dal tennis professionistico, la realtà è che gli ultimi sono stati anni difficili, soprattutto gli ultimi due. Non credo di essere stato in grado di giocare senza limitazioni e questo mi ha portato a prendere questa decisione", sono le parole di Nadal. "In questa vita tutto ha un inizio e una fine. Penso che sia il momento giusto per porre fine a quella che è stata una lunga carriera - ha aggiunto - molto più di successo di quanto avrei mai potuto immaginare".

"Sono molto emozionato dal fatto che il mio ultimo torneo sarà la Coppa Davis in rappresentanza del mio Paese - ha sottolineato - È come chiudere il cerchio, perché una delle mie prime gioie è stata la finale di Siviglia nel 2024". "Mi sento super fortunato per tutte le cose che ho potuto vivere", dice. E ringrazia "l'intero settore del tennis, tutti i partner per tanti anni. Con loro ne ho passate tante e ho vissuto molti momenti che ricorderò per il resto della mia vita", spiega, mentre le immagini mostrano Roger Federer e Novak Djokovic.

Dall’aprile 2005 al marzo 2023, Rafael Nadal non ha mai lasciato la Top Ten della classifica ATP. E' considerato un esempio. Nelle facoltà spagnole di psicologia, il suo nome ricorre ripetutamente nelle lezioni universitarie. È un modello di tenacia, perseveranza, abnegazione. Di lealtà e rispetto. Non è un caso che il più bel messaggio di congratulazioni sia arrivato da Roger Federer: “Avversario non è un nemico, perché i fuoriclasse si riconoscono. L’ultimo torneo di Rafael Nadal sarà la Final 8 di Coppa Davis, in programma dal 19 al 24 novembre a Malaga.

