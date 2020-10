Nadal ha fatto 13 al Roland Garros

Per la tredicesima volta in carriera, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros. Il fuoriclasse spagnolo ha battuto Novak Djokovic in una finale a senso unico, come dimostra il punteggio di 6/0 6/2 7/5. Impressionante il bilancio di Nadal sulla terra rossa di Parigi dove si è aggiudicato tutte le finali disputate.