TENNIS Nadal ha fatto 13 al Roland Garros Nella finale di Parigi, lo spagnolo ha travolto Djokovic in tre set

Per la tredicesima volta in carriera, Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros. Il fuoriclasse spagnolo ha battuto Novak Djokovic in una finale a senso unico, come dimostra il punteggio di 6/0 6/2 7/5. Impressionante il bilancio di Nadal sulla terra rossa di Parigi dove si è aggiudicato tutte le finali disputate.



