Nadal vince il Master 1000 di Roma

Rafa Nadal batte Novak Djokovic e vince ancora una volta gli Internazionali d'Italia. Per il tennista spagnolo si tratta del decimo successo sulla terra di Roma. La finale tra il numero 3 e il numero 1 del mondo è durata 2 ore e 50 e ha visto Nadal imporsi in tre set: 7-5 1-6 6-3. Con questa vittoria Nadal eguaglia proprio Djokovic a quota 36 Master 1000 vinti in carriera. Nadal è il giocatore che ha vinto il torneo più volte e a distanza di più tempo dalla prima volta. Era il 2005 quando lo spagnolo alzava il primo trofeo e sono passati 16 anni.