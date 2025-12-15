TV LIVE ·
Nadia Battocletti ancora regina d'Europa

Azzurri sul gradino più alto del podio anche nella staffetta mista.

di Elia Gorini
15 dic 2025
Nadia Battocletti ancora regina d'Europa

Per il secondo anno consecutivo Nadia Battocletti è regina d’Europa nella categoria assoluta del cross. A Lagoa l’azzurra firma un’altra prova di forza e conquista la sesta medaglia d’oro della sua straordinaria storia nella manifestazione, dopo i due titoli da junior e i due da under 23: un primato senza precedenti. Il percorso portoghese, tutt’altro che semplice, propone un circuito atipico fatto di curve continue, fondo in terra battuta, brevi passaggi sull’erba e carreggiata stretta. Condizioni che non sorprendono Battocletti, subito nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute di gara. A metà percorso la campionessa italiana si ritrova nel gruppo di testa insieme a due avversarie di grande spessore: la britannica Megan Keith, bronzo europeo nei 10.000 metri, e la turca Yasemin Can, quattro volte campionessa europea di cross. L’equilibrio si spezza sulla discesa del penultimo giro, a circa due chilometri dal traguardo, quando Battocletti piazza l’accelerazione decisiva. L’allungo è irresistibile: l’azzurra stacca le rivali e si presenta in solitaria nel giro finale con il tempo di 24:52. Alle sue spalle argento per Keith in 25:07 e bronzo per Can in 25:13.

Una stagione indimenticabile per l'italiana, segnata anche dall’argento nei 10.000 metri e dal bronzo nei 5.000 ai Campionati del mondo di Tokyo, oltre al titolo europeo dei 10 km su strada. In Portogallo anche l'oro nella staffetta mista con: Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. Per l'Italia è il terzo oro nelle ultime quattro edizioni, il secondo consecutivo. Bella gara, molto combattuta con gli azzurri che fanno una grandissima gara, fino a prendersi la testa della corsa e difenderlo fino al traguardo. Gara chiusa con il tempo di 17:12 davanti a Portogallo e Gran Bretagna. Con due ori conquistati, l'Italia chiude al quinto posto il medagliere vinto dalla Spagna e al settimo posto la classifica a punti, vinta dalla Francia.




