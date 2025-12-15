CROSS COUNTRY Nadia Battocletti ancora regina d'Europa Azzurri sul gradino più alto del podio anche nella staffetta mista.

Per il secondo anno consecutivo Nadia Battocletti è regina d’Europa nella categoria assoluta del cross. A Lagoa l’azzurra firma un’altra prova di forza e conquista la sesta medaglia d’oro della sua straordinaria storia nella manifestazione, dopo i due titoli da junior e i due da under 23: un primato senza precedenti. Il percorso portoghese, tutt’altro che semplice, propone un circuito atipico fatto di curve continue, fondo in terra battuta, brevi passaggi sull’erba e carreggiata stretta. Condizioni che non sorprendono Battocletti, subito nelle posizioni di vertice fin dalle prime battute di gara. A metà percorso la campionessa italiana si ritrova nel gruppo di testa insieme a due avversarie di grande spessore: la britannica Megan Keith, bronzo europeo nei 10.000 metri, e la turca Yasemin Can, quattro volte campionessa europea di cross. L’equilibrio si spezza sulla discesa del penultimo giro, a circa due chilometri dal traguardo, quando Battocletti piazza l’accelerazione decisiva. L’allungo è irresistibile: l’azzurra stacca le rivali e si presenta in solitaria nel giro finale con il tempo di 24:52. Alle sue spalle argento per Keith in 25:07 e bronzo per Can in 25:13.

Una stagione indimenticabile per l'italiana, segnata anche dall’argento nei 10.000 metri e dal bronzo nei 5.000 ai Campionati del mondo di Tokyo, oltre al titolo europeo dei 10 km su strada. In Portogallo anche l'oro nella staffetta mista con: Gaia Sabbatini, Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Pietro Arese. Per l'Italia è il terzo oro nelle ultime quattro edizioni, il secondo consecutivo. Bella gara, molto combattuta con gli azzurri che fanno una grandissima gara, fino a prendersi la testa della corsa e difenderlo fino al traguardo. Gara chiusa con il tempo di 17:12 davanti a Portogallo e Gran Bretagna. Con due ori conquistati, l'Italia chiude al quinto posto il medagliere vinto dalla Spagna e al settimo posto la classifica a punti, vinta dalla Francia.

