Nazionale donne Usa vince battaglia, addio al gap salariale

Nella Nazionale americana di calcio femminile, le giocatrici prenderanno lo stesso stipendio della rappresentativa maschile. È l'impegno preso dalla federazione calcistica Usa tramite un accordo con un gruppo di calciatrici che aveva citato in giudizio la stessa federazione. La dichiarazione: "La Us Soccer si impegna a fornire la parità di retribuzione d'ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo". Una cosa analoga la fecero già le giocatrici della Norvegia.