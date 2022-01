NBA, il ritorno dei Phoenix Suns

I Phoenix Suns non hanno mai vinto un titolo NBA, ma sono arrivati in finale tre volte: nel 1976, nel 1993 e nel 2021. Nel 1976 avevano un ottimo collettivo ma una sola vera superstar, Paul Westphale. Nel 1993 avevano un'ottima squadra, con Charles Barkley votato miglior giocatore della stagione regolare, Kevin Johnson e altri ottimi comprimari. Dovettero arrendersi in finale contro gli invincibili Chigago Bulls di Michael Jordan e Scottie Pippen. L'anno scorso sono arrivati secondi nella stagione regolare e hanno raggiunto le finali NBA, dove hanno perso contro i Milwaukee Bucks, ma una delle tre stelle dei Suns Devin Booker era limitato da una maschera che gli proteggeva il naso rotto.

Quest'anno sono al momento primi e oltre a un Booker non più limitato, come l'anno scorso possono contare sull'apporto del quasi trentasettenne Chris Paul e del giovane Deandre Ayton. Se l'anno scorso erano poco accreditati per la vittoria finale, adesso hanno in più l'esperienza di aver già giocato le finali della massima lega mondiale, oltre ad avere tutti i propri giocatori al loro massimo. Ormai non possono più nascondersi e gli addetti ai lavori non possono più considerarli una casuale moda del momento. Al di là dei valori in campo il leader è il veterano Chris Paul, che durante la sua carriera in NBA si è sempre distinto per aumentare il proprio rendimento negli ultimi minuti delle partite equilibrate, ma purtroppo non ha mai vinto il titolo.

Andrea Renzi

