PALLAVOLO FEMMINILE Nei recuperi vincono Scandicci e Monza Battute rispettivamente Cuneo e Trentino Volley

Tutto secondo pronostico nei recuperi della decima giornata del campionato di serie A femminile di pallavolo. La Savino Del Bene Scandicci supera con un perentorio 3 a 0 la Bosca San Bernardo Cuneo. Sul parquet del sestetto toscano non c'è mai stata partita. Padrone di casa sempre avanti nel punteggio, con le piemontesi che hanno pagato a caro prezzo le numerose assenze. Punteggio fin troppo severo come dimostrano i parziali di 25 a 13, 25 a 10 e 25 a 17. Per Scandicci è arrivata cosi la terza vittoria consecutiva e il quarto posto in classifica, ad un solo punto da Monza e Novara e con una partita ancora da recuperare.

A proposito di Monza. La squadra brianzola ha conquistato la sesta vittoria di fila, imponendosi per 3 a 0 sul campo della Trentino Volley. Primi due set fotocopia, con la compagine ospite che ha allungato a metà del parziale e chiuso in entrambi i casi sul punteggio di 25 a 18. Più equilibrata la terza partita, con la squadra di Bertini che resta in partita fino al 24 a 23 prima di cedere al punto decisivo, firmato dalla Davyskiba. Monza sale cosi al secondo posto mentre la Trentino Volley incassa il quinto ko consecutivo



