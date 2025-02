SCI COPPA D'EUROPA Nel secondo slalom trionfa il norvegese Sandvik Nel secondo slalom speciale maschile di Coppa d'Europa di sci sulle nevi spagnole di Baqueira Beret vince il norvegese Oscar Andreas Sandvik. Primo degli italiani Barbera decimo

Nel secondo slalom trionfa il norvegese Sandvik.

Non riesce a confermarsi sui suoi livelli l'azzurro Matteo Canins secondo posto per lui nel primo slalom, fuori in questo secondo sempre sulle nevi spagnole di Baqueira Beret. Canins, ha chiuso la prima manche al secondo posto, ma non è riuscito a terminare la seconda uscendo di gara.

Partito benissimo vicinissimo al podio bis dopo la piazza d’onore di giovedì; peccato davvero, così come per Tommaso Saccardi che era sesto e deraglia nel tentativo di attaccare la top-3. Vittoria andata al norvegese Oscar Andreas Sandvik, primo in entrambe le manche. Il norvegese ha fermato il cronometro sull’1’56″15 precedendo gli austriaci Oscar Heine e Simon Rüland.

L' Italia si deve accontentare del decimo posto di Corrado Barbera. L’uscita costa a Canins il terzo posto provvisorio nella classifica di specialità guidata sempre da Sandvik con 400 punti ed un margine di 99 punti sul farncese Azzolin, con Rüland terzo a quota 265 davanti all’azzurro 250

