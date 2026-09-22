Nel weekend la 9ª edizione della Laver Cup: presente Flavio Cobolli

È quasi tutto pronto per la 9° edizione della Laver Cup. Saranno tre giorni di grande tennis all'O2 Arena di Londra, con 12 dei migliori tennisti al mondo che si daranno battaglia per conquistare il trofeo intitolato a Rod Laver. Il torneo, ideato nel 2017 da Roger Federer, segue una formula che prende ispirazione dalla Ryder Cup di golf, con la contrapposizione del team Europa contro quello del Resto del Mondo. Selezione europea che parte favorita, potendo contare su Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, e il finalista del Roland Garros Flavio Cobolli. A completare la selezione del vecchio continente anche Casper Ruud e i due giovani Rafael Jodar e Jakub Mensik.

Se il capitano dell'Europa Yannick Noah non ha dovuto modificare i suoi piani iniziali, storia ben diversa riguarda la selezione del resto del mondo. Andre Agassi ha dovuto infatti fare i conti con le rinunce di Ben Shelton, reduce dalla finale dagli US Open e dall'impegno con la nazionale in Coppa Davis, e Tommy Paul, fuori per infortunio. I due sono stati sostituiti rispettivamente da Brandon Nakashima e Francisco Cerundolo, con il Resto del Mondo che proverà a difendere la coppa vinta nella scorsa edizione con una selezione a forte trazione statunitense. Oltre a Nakashima scenderanno infatti in campo anche Taylor Fritz e Learner Tien, presenza anche di Australia e Kazakhistan, con Alex De Minaur e Alexander Bublik.







