ALL STAR PERCHE Nella galassia dell'asta esiste solo Duplantis

C'è tanto spettacolo come facilmente prevedibile all'All Star Perche di Clermont Ferrand. I migliori astisti a convegno con un protagonista atteso a prendersi la scena. E' Armand Duplantis che per la prima volta nel 2024 ha sfondato il muro dei 6 metri. 6.02 al primo tentativo, arrivando così al settantacinquesimo salto in carriera oltre i 6 metri. Più che doppiato il leggendario Sergey Bubka che si è fermato a 39. Poi l'attacco al record del mondo, con l'asticella piazzata a 6.24. Il secondo tentativo va ad un capello dal riuscire. L'asta vibra, sembra restare su. Poi, beffarda, cade. Al secondo posto Thibault Collet che con 5.92 ha fatto il personal best. Stessa misura per Sam Kendricks.

Tra le donne gran gara di Alysha Newman e dell’americana Bridget Williams. Vittoria per la canadese con il record nazionale di 4.83. Stessa misura e PB per la Williams. Terza la svizzera Angelica Moser con 4.73. L'azzurra Roberta Bruni, sesta con 4,53 fatti al primo salto, il pass a 4,63 e il triplo errore a 4,73.

