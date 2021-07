Un torneo quasi perfetto quello disputato da Mauro Nespoli, nel singolare di Tiro con l'Arco. In finale il turco Mete Gazoz ha invertito la rotta e per l'azzurro è sfumata la medaglia d'oro. Quarta Olimpiade per il 33enne di Voghera e terza medaglia olimpica dopo l'argento di Pechino 2008 e l'oro di Londra 2012.