Nespoli argento nel Tiro con l'Arco.

Un torneo quasi perfetto quello disputato da Mauro Nespoli, nel singolare di Tiro con l'Arco. In finale il turco Mete Gazoz ha invertito la rotta e per l'azzurro è sfumata la medaglia d'oro. Quarta Olimpiade per il 33enne di Voghera e terza medaglia olimpica dopo l'argento di Pechino 2008 e l'oro di Londra 2012.

