CICLISMO Nespoli vince la Coppa Caduti di Reda Il classe 2004 si prende l'edizione n° 47 della corsa faentina, che vale anche da Giro della Romagna.

Una simil classica del nord alla romagnola, su e giù per i Set Strepp, i sette gran premi della montagna lungo le brevi, ma ripide, salite delle colline faentine. Questa la Coppa Caduti di Reda, gara in linea U23 Elite di 145 km che vale anche da Giro della Romagna e da Trofeo Il Cappello d'Oro. Il “galletto” 2023 è il classe 2004 Lorenzo Nespoli, che impreziosisce la sua prima stagione in categoria imponendosi allo sprint su Roman Ermanov, Edoardo Faresin ed Emanuele Ansaloni.

I primi a ravvivare la contesa sono proprio Faresin ed Ermanov, che al terzo GPM sul Monticino, a Brisighella, attaccano fino ad avere 50” di vantaggio. Nespoli e Ansaloni partono alla rincorsa ma restano a lungo lontani dal duo di testa, che prosegue in coppia per tutti gli altri strappi in programma. Gli inseguitori completano la rimonta a 4 km dal traguardo e da lì alla fine il gruppetto non si sfalderà più: al momento decisivo Nespoli alza le marce, scavalca Ermanov e si guadagna l'arrivo a braccia alzate sul russo e su Faresin, con Ansaloni giù dal podio e staccato di 2”.

