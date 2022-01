Nico Narciso, il Migliore d'Italia del wrestling

Di successo in successo, Nico Narciso – al secolo Guglielmo Maria Vespignani – si conferma esponente di vertice del Wrestling tricolore. L'ultimo, in chiusura di anno, è arrivato nella prima edizione de Il Migliore d'Italia, torneo che ha portato sul ring 8 dei maggiori esponenti Federazione Wrestling Megastars. Le immagini nel video sono quelle della finale per il titolo, nella quale ha avuto la meglio su Lyon, suo compagno nel Bologna Wrestling Team. In parallelo al percorso di giornalista praticante, il classe '91 Nico Narciso porta avanti una carriera sul ring che, nell'ultimo triennio, ha preso una piega d'alto profilo, e non solo in Italia. "Nel 2019 sono stato campione italiano e sono stato campione di coppia in Austria insieme a Red Scorpion, un altro dei lottatori italiani più quotati - dice Narciso - e a fine 2020 ho vinto la Lugano Cup, mio primo riconoscimento individuale al di fuori dell'Italia".

Una realtà, quella del wrestling italiano, che tra le mille difficoltà legate al covid cerca di aumentare la propria visibilità. Qualità dello spettacolo e unità tra le federazioni gli elementi necessari affinché ciò avvenga, dice Narciso: "La qualità dei lottatori italiani si sta alzando, sarebbe buono riuscire ad ottenere una fanbase maggiore, unendo le forze e portando il meglio wrestling italiano in giro per tutta Italia, non solo nelle grandi città, dove già c'è. Portare il wrestling italiano su un nuovo livello di qualità, di capacità di intrattenimento e di capacità atletica dei lottatori è sicuramente un obiettivo che dovremmo porci, come movimento collettivo".