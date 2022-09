Nicola Piertrangeli: "Conta solo l'era moderna"

Sentiamo Nicola Pietrangeli

Ambasciatore del tennis azzurro, Nicola Pietrangeli non risparmia critiche a chi si dimentica in fretta del passato, parlando solo dell'era moderna. A quasi novant'anni, è nato l'11 novembre del 1933, Nicola Pietrangeli è ancora considerato uno dei tennisti italiani più forti di sempre. Vincitore in singolare al Roland Garros nel 1959 e nel 1960 e agli Internazionali d'Italia nel 1957 e nel 1961, l'ex numero 3 delle classifiche mondiali non nasconde l'amarezza per chi si dimentica troppo in fretta del passato e considera importante solo il tennis dell'era moderna.

Un campione vero, protagonista di un periodo lunghissimo del tennis mondiale. Uno stile unico, improntato sull'eleganza e il carisma di un giocatore predestinato alle grandi imprese. Con quarantotto tornei vinti in carriera e il record di 164 presenze in Coppa Davis, Nicola Pietrangeli è ancora oggi l'unico italiano presente nella storica Hall Of Fame di Newport che celebra le leggende del tennis mondiale.