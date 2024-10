VELA Niente America's Cup per Luna Rossa: la Louis Vitton Cup va a Ineos L'equipaggio britannico si aggiudica la serie per 7-4: ora sfiderà New Zealand, detentrice del massimo trofeo velistico.

Niente America's Cup per Luna Rossa. La Louis Vitton Cup se l'aggiudica Ineos Britannia che nell'undicesima regata della finale si impone nettamente sull'equipaggio italiano, aggiudicandosi la serie per 7-4. Ora gli inglesi si giocheranno l'America's Cup con New Zealand, detentrice del trofeo.

