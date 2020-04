Niente cinquantesimo: la Nove Colli ritorna nel 2021

L'emergenza Coronavirus impatta duramente anche sul ciclistico romagnolo: l’edizione 2020 della Nove Colli, la più importante Granfondo italiana giunta alla storica edizione numero 50, è stata rinviata ufficialmente di un anno e si svolgerà il 23 maggio del 2021. Una decisione inevitabile quella degli organizzatori, che hanno fatto sapere che le quote di iscrizione rimarranno valide e che comunicheranno in seguito le modalità per le future adesioni. E' la prima volta in 50 anni di storia che la corsa non si disputerà.