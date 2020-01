SCI COPPA DEL MONDO Noel vince a Zagabria, primo podio per Vinatzer

Il giovane francese Clement Noel ha vinto lo slalom speciale di Zagabria per soli 7 centesimi davanti allo svizzero Zenhaesern e ad Alex Vinatzer. Per il bolzanino classe '99 è il primo podio in carriera.



