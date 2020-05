"Non Mollare Mai – Storie Tricolori” per sostenere la Croce Rossa Italiana

Martedì 2 giugno, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, su Rai 1 andrà in onda "Non Mollare Mai - Storie Tricolori", show dedicato allo sport che ha l'obiettivo di sostenere la Croce Rossa Italiana. Conduttore d'eccezione Alessandro Zanardi, che rievocherà le storie delle imprese sportive degli atleti azzurri attraverso le videochiamate di gruppo coi grandi campioni dello sport italiano.

Tanti gli ospiti del mondo dello sport, da Marcello a Fabio Cannavaro e Alex Del Piero, passando per Marco Belinelli, Barbara Bonansea, Bebe Vio, Valentina Vezzali, Yuri Chechi, Federica Pellegrini e Valentino Rossi, giusto per citare alcuni degli sportivi che interverranno.