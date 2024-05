Nona tappa del Giro d'Italia, Kooj beffa Milan al fotofinish

Tra chi prevedeva l'azione temeraria di uomini fuori classifica che partendo da lontano facevano bingo e chi prevedeva la volata hanno vinto un po' tutti. Per l'arrivo in volata e quella fuga che ha rischiato davvero di andare a buon fine. Sul traguardo di Napoli c'è voluto il fotofinish per premiare Olfaf Kooj. L'olandese di un soffio su Jonathan Milan (altro grande e sfortunato sprint per lui). Giornata con più protagonisti. Al pronti via sono Pietrobon e Maestri della Polti Kometa che se ne vanno di buon passo e raggiungono un vantaggio massimo di 3 minuti prima di cominciare la fase discendente e quindi finale della loro azione. Mezzo colpo di scena, cade Geraint Thomas, ma mancano ancora 60 km. Sullo strappettino Veramente, Conci, Askey e Alaphilippe si fiondano sullo stanco duo di testo. La testa della corsa non collabora, il gruppo rinviene. Mollano quasi tutti, ed è allora il momento di Narvaez. Esce, rilancia, sull'ultima salita pare proprio andarsela a prendere. Il sogno del colpo gobbo sfuma a 100 metri dal traguardo quando viene fagocitato. Milan che è partito lungo viene rimontato da Kooj che lo batte di niente a Napoli. Domani riposo, per la maglia rosa di Pogacar quasi riposo anche oggi. Controllo totale della Generale con poco più di una sgambata.