ATLETICA Norvegia, al via il processo al padre di Jakob Ingebrigtsen Accusato di abusi sul figlio e sulla figlia minore, Gjert si dichiara non colpevole. Jakob atteso in aula martedì

È iniziato in Norvegia il processo contro Gjert Ingebrigtsen, padre e ex allenatore del campione Jakob, accusato di abusi domestici durati 14 anni. Le accuse, che coinvolgono anche la figlia minore, sono emerse nel 2022. Gjert si è dichiarato non colpevole. Rischia fino a sei anni di carcere. Jakob, fresco vincitore di due ori ai Mondiali indoor in Cina, non era presente in aula ma testimonierà nei prossimi giorni. Il processo durerà fino al 16 maggio.

