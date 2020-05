RUNNING Norvegia, record di Ingebrigsten nella prima gara "post-Covid" Il 19enne norvegese Jakob Ingebrigtsen ha vinto i 5000 metri su strada a Stavanger, il primo appuntamento "reale" per lo sport in Europa dall'inizio della quarantena.

Tornano le gare e fioccano già i primi record. E' accaduto in Norvegia dove la giovane stella Jakob Ingebrigsten ha ottenuto il nuovo primato nazionale sulla distanza di 5000 metri nella gara su strada a Stavanger. Nel primo appuntamento programmato in Europa dall'inizio della quarantena, il 19enne nordico ha fermato il cronometro a 13 minuti e 28 secondi con una media di circa 2'40'' al chilometro. Jakob, con questo grande risultato, ha superato il precedente record di 13'37'' che apparteneva al connazionale Moen. Meglio di lui avrebbe fatto anche il fratello maggiore di Ingebrigtsen, Henrik, arrivato al traguardo in 13.32. La ribalta va tutta, però, a Jakob che ancora prima di compiere 20 anni ha già gareggiato e vinto nelle corse senior.





