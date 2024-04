LAURES AWARDS Novak Djokovic è lo sportivo dell'anno

Madrid assegna gli Oscar dello Sport e li consegna nel gala del prestigioso Palacio de Cibeles. Lo sportivo dell'anno è il tennista Novak Djokovic che ritira così la sua quinta statuetta dopo quelle del 2012-15-16 e19. La scorsa stagione poi è stata cannibalizzata dal serbo capace di trionfare in 3 slam su 4 per un totale di 24 in carriera. A premiarlo il leggendario Tom Brady, l'uomo dei sette Superbowl.

Nole lo "Sportsman", Aitana Bonmati la "Sportswomen". Una vera e propria doppietta per la calciatrice spagnola che dalle mani di Usain Bolt ha ricevuto il premio personale, per poi tornare sul palco insieme alla nazionale spagnola. Le campionesse del mondo in carica si sono aggiudicate il World Team of The Year ed è la prima squadra femminile a conquistare l'ambito riconoscimento. Carlos Alcaraz, capace di battere Djokovic a Wimbledon, questa volta fa solo il tifoso.

Sale sul palco per premiare Bellingham, stella tra le stelle del Real per cui fa il tifo. Bellingham è "rivelazione dell'anno" proprio come Alcaraz nel 2023. Laures World Comeback a Simone Biles, la ginnasta tornata all'attività dopo per due stagioni di stop. A Rafa Nadal il premio solidarietà per aver sostenuto attraverso la sua fondazione i bambini poveri di Spagna e India.

