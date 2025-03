Numeri da record per le Maratone di Roma e Barcellona

La Maratona di Roma festeggia il trentennale e lo fa facendo il pieno, anzi il pienissimo di iscritti. 28mila i partecipanti ai 42km e 195 metri più affascinanti al mondo, tra le bellezze della capitale italiana. E' il Kenia a dominare sia la gara maschile che quella femminile: nella prima trionfa Robert Ngeno che, dopo una gara in gruppo, ha deciso di strappare dopo il 35° chilometro andandosi a prendere il primo posto in 2h07.35. Podio completato dai connazionali Kipsang e Kogo. Il migliore degli italiani è stato Daniele Meucci, ottavo assoluto e il primo non keniano in classifica. Nel femminile successo per Betty Chepkwony, che bissa quello del 2023 chiudendo in 2h26.16. Alle sue spalle l'etiope Gebre – staccata di circa due minuti – mentre Sonmez, ottava, è la miglior azzurra.

Record di iscritti anche alla Maratona di Barcellona: 27mila atleti, la seconda più numerosa nella storia delle corse spagnole dopo i 35mila a Valencia 2024. Primati nei numeri ma anche in gara dove sono state frantumate le precedenti migliori prestazioni. Lotta aperta nel maschile, che alla fine ha premiato Tesfaye Deriba Ketema: il corridore etiope ha fermato il cronometro a 2h04.13, migliorando di 48 secondi il tempo dello scorso anno. Anche qui c'è la bandiera del Kenia a sventolare più alta di tutti, nella gara femminile. Sharon Chelimo attacca negli ultimi 10km e scende sotto il muro delle due ore e venti, terminando la corsa in 2h19.33. Primato personale migliorato di oltre due minuti e record del percorso abbassato di 11 secondi.