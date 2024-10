Nuoto: a Shanghai, Ceccon è oro nei 100 stile

L'Italia è protagonista in Cina con Thomas Ceccon. L'azzurro conquista la medaglia d'oro nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo salendo sul gradino più alto del podio nella gara dei 100 stile. Il nuotatore veneto, medaglia d'oro a Parigi nei 100 dorso, ha fermato il tempo su 46''32. Una bella vittoria per Ceccon che in finale ci era entrato con il brivido, infatti l'atleta delle Fiamme Oro aveva fatto registrare l'ottavo tempo, lo stesso del cinese Liu. Dopo aver vinto lo spareggio, l'azzurro ha centrato la vittoria nella finale tenendosi alle spalle il primatista mondiale Pan Zhanle. Terzo il sudafricano Pieter Coetze. La seconda medaglia per l'Italia era stata quella di Alberto Razzetti che, nei 200 farfalla, se la gioca alla pari con Trenton Julian e con Chad Le Clos ma si deve accontentare del terzo posto con il tempo di 1’51”88. Non era riuscita a salire sul podio Benedetta Pilato, che nei 100 metri rana, ha concluso con il quinto tempo. Oro alla cinese Tang che sfiora il record del mondo. Sul podio anche la bielorussa Zmushka e la sudafricana Meder.

Nell'ultima giornata di gare a Shanghai, l'Italia si è presa altre soddisfazioni con Razzetti, Ceccon e Pilato. I tre portacolori azzurri salgono sul podio conquistando una medaglia d'argento a testa. Alberto Razzetti è secondo nei 400 misti, superato solo dal campione olimpico Marchand. Terzo il neozelandese Clareburt. Nei 100 dorso secondo è Thomas Ceccon. L'azzurro chiude la sua gara in 50''03 alle spalle del sudafricano Pieter Coetze, oro con 49''35. Medaglia di bronzo al polacco Stokowski. Argento anche per Benedetta Pilato. Nella gara dei 50 rana si conferma la crescita di prestazione dell'azzurra che sale sul secondo gradino del podio alle spalle di una fortissima Qianting. Terzo posto per la nuotatrice di Hong Kong, Siobhan Haughey. Prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo in vasca corta di nuoto sarà in Corea del Sud dal 24 al 26 ottobre.