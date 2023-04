RICCIONE Nuoto: al via Assoluti primaverili, 6 pass per Mondiali

Sei pass per i Mondiali di Fukuoka, in programma dal 23 al 30 luglio, sono stati conquistati dai nuotatori azzurri nella prima giornata degli Assoluti primaverili, cominciati a Riccione. Il primo tassello della squadra che volerà in Giappone lo mette la romana Simona Quadarella che vince gli 800 sl con 8'21"14, ben sotto il limite mondiale (8'26"71). Un altro portacolori dell'Aniene, Marco De Tullio, vince i 400 sl con 3'44"69 e centra il tempo limite indicato nella colonna A (3'45"00). Il terzo pass iridato lo stacca Lisa Angiolini nei 100 rana, che vince con 1'06"18 e conquista anche la sua prima vittoria agli Assoluti.

Alberto Razzetti, campione d'Europa dei 400 misti, argento nei 200 misti e bronzo nei 200 farfalla a Roma 2022, si aggiudica i 200 farfalla con 1'54"98 che vale la qualificazione mondiale. Sara Franceschi e Leonardo Deplano completano la sestina giapponese. Franceschi vince i 400 misti con 4'35"98 e scende oltre due secondi e mezzo sotto il tempo richiesto per qualificarsi al mondiale, mentre Deplano va a vincere i 50 sl con 21"89 timbrando il tempo limite (21"96).

