CDM NUOTO IN ACQUE LIBERE Nuoto CDM Acque Libere: Tripletta azzurra sul podio di Ibiza Andrea Filadelli davanti a Dario Verani e Giuseppe Ilario. Nelle donne stessa specialità vittoria per Angela Matinez Guillen

Grande prova degli azzurri nella 10 chilometri maschile della seconda tappa di Coppa del Mondo in acque libere, disputata ad Ibiza. L’Italia conquista l’intero podio con una straordinaria tripletta: Andrea Filadelli chiude la sua gigantesca prova in 1h 50' 30 taglia per primo il traguardo e si porta in vetta al ranking della CdM, il ligure precede all'arrivo Dario Verani e Giuseppe Ilario. Dopo due prove di Coppa del Mondo in acque libere al comando c'è proprio il 24enne Andrea Filadelli, sesto tempo per lui nella gara inaugurale disputata nelle acque di Soma Bay Egitto e appunto vincitore ad Ibiza. Per Filadelli sono 1250 i punti in classifica generale: 450 conquistati in Egitto e 800 ad Ibiza. Alle sue spalle nella generale il francese Marc Antoine Oliver con 1150 punti, terzo l'altro transalpino Fontaine a pari punteggio con l'altro azzurro Dario Verani. Chiude la top five della generale il tedesco Florian Wellbroch con 800 punti frutto della vittoria in Egitto. Momento così così per Gregorio Paltrinieri 1h50’41 per lui e quindicesimo posto.

Greg sta recuperando dopo la lunga pausa olimpica. Generosa e all’attacco la prova del fuoriclasse azzurro che ha provato il colpaccio andando in fuga a meno di 1 km dal traguardo senza però riuscire a tenere il vantaggio maturato. Un debutto assoluto quello della Isla Blanca. Per la prima volta Ibiza ha ospitato una tappa di Coppa del Mondo, il prestigioso circuito di nuoto in acque libere, siglando il record assoluto di partecipanti, 120 atleti provenienti da 28 Paesi. Nella gara femminile, la migliore delle italiane è stata Ginevra Taddeucci, settima al termine di una prova combattuta. A vincere sulla distanza dei 10 chilometri, la padrona di casa Angela Martinez Guillen, autrice di una grande rimonta finale. Dopo questa tappa spagnola, la Coppa del Mondo proseguirà a Setubal, in Portogallo, dal 14 al 16 giugno, per concludersi in Italia quando sarà la Sardegna ad ospitarla e più precisamente Golfo Aranci il 10-11 ottobre.

