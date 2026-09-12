Nuoto di fondo, Paltrinieri riporta "Dominate the water" a Cattolica il 19 settembre

Dominare le acque libere, nel Mare Adriatico. Sabato 19 settembre torna a Cattolica Dominate the water, evento agonistico ideato dal campione olimpico e mondiale Gregorio Paltrinieri, che ha scelto ancora la Regina dell'Adriatico per una tappa del proprio tour. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa richiama centinaia di atleti, coniugando competizione, tutela del mare, scoperta del territorio e anche di una disciplina, il nuoto in acque libere, che non è praticata o conosciuta quanto il nuoto in vasca.

“Cattolica è ormai una tappa fondamentale del nostro circuito – afferma Paltrinieri –. Per me ha anche un significato ancora più profondo: è nella mia regione, sul mare dove ho fatto i primi tuffi e le prime bracciate. L’obiettivo di Dominate the water resta quello che ci accompagna fin dall’inizio: promuovere il nuoto di fondo, trasmettere i valori dello sport e valorizzare i luoghi straordinari che ci ospitano. Cattolica offre il palcoscenico ideale per un evento che unisce agonismo, divertimento e attenzione all’ambiente".

Cuore della manifestazione sarà piazza Gian Franco Micucci (già del Tramonto), punto di riferimento per atleti, allenatori, accompagnatori e appassionati. Già un migliaio i partecipanti previsti, ma c'è tempo ancora per le iscrizioni, e alla competizione saranno presenti pure rappresentanti della Federazione italiana nuoto paralimpico. Il ritrovo degli atleti sarà alle 8.30, alle 10.30 la partenza della gara Miglio marino, con premiazione in piazza Micucci alle 11.30.

La novità di quest'anno è la collaborazione con la Federazione italiana nuovo, che domenica 20 porterà a Cattolica i Campionati italiani master Fin di nuovo in acque libere. Inizialmente in programma a Piombino (Li), sono stati spostati sull'altra costa dello stivale e si disputeranno sulla distanza di 3 km. Paltrinieri sarà presente in entrambe le giornate.

“Siamo orgogliosi di ospitare per il quarto anno un evento come Dominate the water”, dicono il sindaco Franca Foronchi e l'assessore al Turismo e ai Grandi eventi, Elisabetta Bartolucci, annunciando che Cattolica "presto avrà un impianto natatorio completamente rinnovato e riqualificato". Per la città, "lo sport è uno stile di vita e anche sul nuoto stiamo investendo molto. Una visione globale sullo sport e sugli sport che è valsa a Cattolica il riconoscimento di Comune europeo per lo sport 2027".

Secondo l'assessore regionale a Sport, Turismo e Commercio, Roberta Frisoni, "Paltrinieri incarna al meglio alcuni dei valori fondanti dell'Emilia-Romagna, di cui è testimonial. L’attenzione che questo evento pone sul rispetto e la salvaguardia del nostro mare è un momento prezioso di consapevolezza, che contribuisce agli sforzi che stiamo portando avanti per preservare sempre di più l’Adriatico e la sua biodiversità. Cattolica sta sempre più investendo nello sport e nel weekend del 19-20 settembre diverrà palcoscenico d’eccellenza del nuoto italiano in acque libere”.







