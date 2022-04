Nuoto: è di Hunter Armstrong nuovo record mondiale 50 dorso

Hunter Armstrong ha stabilito un nuovo record mondiale nei 50 metri dorso, nuotando in 23,71 secondi, durante i Campionati mondiali di nuoto in corso a Greensboro, negli Stati Uniti. Armstrong, 21 anni, medaglia d'oro olimpica a Tokyo con la staffetta mista 4x100, ha battuto il precedente record di 23,80 secondi stabilito dal russo Kliment Kolesnikov durante i Campionati Europei di Budapest il 18 maggio 2021. "È qualcosa che ho sempre voluto e sono al settimo cielo in questo momento", ha detto dopo la gara che ha convalidato la sua qualificazione ai prossimi Mondiali che si terranno a Budapest dal 18 giugno al 3 luglio.

