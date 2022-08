Nuoto, Europei: 5 ori per l'Italnuoto a Roma

Federica Pellegrini, alla vigilia, aveva avvisato tutti: “Questa è la Nazionale più forte di sempre”. E, in effetti, non ha tutti i torti. In una sola giornata degli Europei di nuoto, a Roma, sono arrivate 6 medaglie, 4 del metallo più prezioso. A partire dall'ennesima impresa di Margherita Panziera, imperatrice d'Europa per la terza volta consecutiva. L'azzurra scrive la storia nei 200 dorso conquistando una splendida medaglia d'oro davanti alla britannica Shanahan e all'ungherese Molnar. Gara dominata fin dai primi 50 per Panziera e mai in discussione: pronostici, quindi, ampiamente confermati. Anche dalla prossima stella del nuoto europeo e mondiale: Thomas Ceccon. Il ventunenne di Thiene vince i 50 farfalla e si consacra a livello continentale. Una progressione senza eguali per Ceccon che ha chiuso in 22.89, resistendo al ritorno nel finale di Grousset. Oro, oro e altro oro con Nicolò Martinenghi nei 100 rana.

Il 23enne, già campione del mondo a Budapest su questa distanza, si è ripetuto di fronte al pubblico di casa trionfando con lo stesso identico tempo fatto segnare in Ungheria, quel 58.26 che rappresenta anche il record nazionale. Martinenghi che, nel finale, esulta assieme a Federico Poggio argento per una doppietta tutta italiana. L'ultima medaglia d'oro in vasca arriva dalla più attesa, Simona Quadarella. Foro Italico in visibilio per la nuotatrice romana che si conferma profeta in patria e vince gli 800 stile per la terza volta di fila. Non è stata una gara facile con la tedesca Gose sempre a ridosso ma, alla fine, mantenendo il vantaggio, Quadarella si è imposta. Storico poker d'assi per l'Italnuoto, arricchito anche dall'argento della staffetta 4x100 mista, alle spalle dell'Olanda. Ma, per i colori azzurri, non è finita qui perché nel nuoto sincronizzato arriva una medaglia che resterà negli annali. A Roma debutta la prova maschile del singolo tecnico e il primo a vincere l'oro in questa specialità è Giorgio Minisini, romano di nascita.