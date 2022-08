Nuoto, Europei: oro Paltrinieri nella 5km di fondo

Tripudio italiano nella penultima giornata di gare agli Europei di Roma: nei 5km del nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri conquista una stupenda medaglia d'oro superando allo sprint il compagno Mimmo Acerenza per una doppietta tutta azzurra. Ieri, invece, altre due medaglie dai tuffi: Chiara Pellacani è oro nel trampolino da 3 metri. Quinta medaglia in questa rassegna continentale per la 19enne nata proprio a Roma. Arriva anche una medaglia dalle grandi altezze, la prima in questa specialità: la conquista Elisa Cosetti, bronzo nella piattaforma da 20 metri.