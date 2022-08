NUOTO Nuoto, Europei: oro Paltrinieri nella 5km di fondo

Il mare di Ostia è ondoso, temibile e insidioso per i più. Ma non per il Poseidone del nuoto: Gregorio Paltrinieri scrive l'ennesima pagina di storia della sua gloriosa carriera e inizia nel migliore dei modi il programma del fondo agli Europei di Roma. Greg si ripete dopo Budapest ed è ancora una volta campione d'Europa nei 5km. Ed è il secondo oro di questa rassegna continentale dopo quello conquistato in vasca negli 800 metri. E non è finita qua perché domani Paltrinieri sarà impegnato pure nella 10km – dove è campione mondiale, europeo e bronzo olimpico in carica – e nella staffetta 4x1500. Per il momento ci si gode un'altra impresa, ottenuta nel suo mare, quello di fronte alla casa in cui abitava. A Ostia, Gregorio si allenava e si sfogava durante il lockdown: anche da lì è nato quel crono di 52 minuti e 15 secondi che gli ha consegnato una splendida medaglia d'oro. Impreziosita anche dall'argento dell'amico e compagno di allenamenti Domenico Acerenza, detto Mimmo. L'Italia è prima e seconda, autentica dominatrice di questi europei casalinghi. E, come se non bastasse, nella 5km femminile è arrivata anche la medaglia di bronzo ottenuta da Giulia Gabbrielleschi. L'azzurra ha toccato il traguardo in poco più di 57 minuti. Davanti a lei solo l'olandese Sharon van Rouwendaal e la spagnola Maria De Valdes.



