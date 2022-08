Nuoto, Europei: Quadarella imbattibile nei 1500, "en plein" nel sincro e oro nei tuffi

Simona regina di Roma. Dopo il successo negli 800 stile libero, Quadarella si ripete anche nelle trenta vasche e trionfa nei 1500 davanti alla sua gente. Il Foro Italico è una bolgia che trascina la 23enne romana lassù, sul gradino più alto del podio. E per Quadarella è l'ottava medaglia d'oro consecutiva, nessuna riesce a batterla dal 2018 in competizioni continentali. Così arriva l'ennesimo, splendido, primo posto agli Europei: Simona parte forte, saluta la compagnia e poi gestisce la nuotata. L'ungherese Mihalyvari-Farkas cerca una disperata rimonta nel finale ma non basta, l'azzurra chiude in 15:54.15 prendendosi il terzo titolo di fila su questa distanza. E per l'Italia non è finita qui perchè Martina Rita Caramignoli chiude alle spalle delle due extraterrestri ed è medaglia di bronzo. In vasca, poi, arrivano altri due argenti: il primo è di Thomas Ceccon nei 50 dorso, forse con un pizzico di rammarico. Perché è vero che il suo 24.40 vale come nuovo record nazionale, ma un errore di valutazione nell'arrivo è costato l'oro con il greco Christou bravo ad approfittarne. Il secondo, invece, è una piacevole sorpresa: Martina Carraro è seconda nei 200 rana grazie ad un gran recupero nel finale di gara. Il crono di 2:23.64 è il personal best della ligure, dietro solo alla svizzera Lisa Mamie brava a resistere. La medaglia di Carraro, però, è la prima di un'italiana agli Europei in questa specialità e, quindi, si può solo che essere festeggiare.

Così come nel nuoto artistico, dove grazie all'argento conquistato nel libero a squadre l'Italia chiude l'en plein: almeno una medaglia vinta per ognuna delle dodici gare totali. Un risultato sbalorditivo, impreziosito dalla prova di Cavanna, Cerruti, Di Camillo, Ferro, Galli, Iacoacci, Zunino e Piccoli. Davanti alle 8 azzurre solo la solita inarrivabile Ucraina, oro con oltre 95 punti di punteggio. Nella Capitale terminano gli Europei di sincro e partono quelli di tuffi. Subito con una gioia: nel Team Event l'Italia è medaglia d'oro, unica squadra a superare il muro dei 400 punti. Pronostici rispettati per Di Maria, Sargent Larsen, Pellacani e Timbretti Gugiu che non lasciano scampo a Ucraina e Gran Bretagna.