Seconda giornata con buone prestazioni ma senza medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta a Budapest. Protagonisti per gli azzurri sono stati, in particolare, una convincente Simona Quadarella, ancora in rodaggio dopo il cambio di allenatore, quinta sugli 800 metri e un fantastico Michele Busa: il 23enne faentino si piazza quinto sui 50 farfalla in una finale velocissima da record mondiale.