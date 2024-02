DOHA 2024 Nuoto: Italia seconda solo ad una strepitosa Cina nella 4x100 sl Quinte tempo le ragazze azzurre nella 4x100 sl

Nuoto: Italia seconda solo ad una strepitosa Cina nella 4x100 sl.

Una staffetta di quelle che non ti fanno stare seduto per l'intero sviluppo, intanto perchè, segnatevi questo nome Pan Zhanle 19 anni. Il cinese è stato capace di toccare i suoi 100 in 46.80, sei centesimi sotto Popovic. Chiaro che per le 4 frecce tricolori Zazzeri, Miressi, Bonin e Frigo era impossibile pensare di fare di più. Oro per la Cina, argento per l'Italia davanti agli Stati Uniti. Replicato lo stesso risultato di Fukuoka 2023 in questa emozionantissima disciplina. Nei 400 stile uomini grandissimo finale, si decide tutto all'ultima bracciata con il coreano Kim davanti all'australiano Winnington per cinque centesimi di secondo, e il tedesco Martens terzo. Più staccati gli altri. Meno combattuta la stessa disciplina nelle donne, dove abbiamo assistito al dominio della neozelandese Fairweather che ha chiuso i 400 stile in 3.59.44. Secondo posto per la cinese Li terzo per la tedesca Gose. Infine la 4x100 femminile con l'Italia quinta con le staffettiste Chiara Tarantino, Sofia Morini, Emma Virginia Menicucci e Costanza Cocconcelli 3.38.67 per le azzurre quinto tempo. Meglio hanno fatto Polonia quarta, poi il podio con bronzo per il Canada, argento per l'Australia e oro per l'Olanda.

