Nuoto, McIntosh abbatte il più vecchio record del mondo al femminile

Il più vecchio record del mondo di nuoto in vasca olimpica cade per mano di una canadese di 19 anni. Summer McIntosh ha ritoccato il primato sui 200 metri farfalla al femminile, che durava dal 2009 ed era stato realizzato nel periodo in cui spopolavano i cosiddetti "costumoni", quelli in poliuretano che coprivano l'intero corpo e facilitavano sensibilmente lo scivolamento in acqua, prima di essere banditi dopo neanche due stagioni.

Nel 2025, il fenomeno canadese si era già avvicinata al record della canadese Liu Zige, diventando la prima ad arrivare a meno di due decimi dal suo tempo. Nella prima giornata dei Trials nazionali 2026, ecco, però, che il crono apparentemente imbattibile è caduto: 2:01.65 è il tempo della nordamericana. Quello dei 200 farfalla diventa il quarto record mondiale di cui McIntosh - vincitrice di tre ori olimpici e un argento a Parigi - è detentrice, dopo i 200 e i 400 misti e i 400 stile libero.







