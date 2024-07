PARIGI 2024 Nuoto: Nicolo Martinenghi, nei 100 rana, è la prima medaglia d'oro dell'Italia

Nuoto: Nicolo Martinenghi, nei 100 rana, è la prima medaglia d'oro dell'Italia.

Nicolo Martinenghi è la prima medaglia d'oro dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ha vinto i 100 rana Si arricchisce il medagliere azzurro: Federico Nilo Maldini ha conquistato l'argento nella gara di pistola 10 metri, Paolo Monna il bronzo.

L'Italvolley femminile all'esordio batte a fatica la Repubblica Dominicana per tre set a uno. Delusione Arianna Errigo: eliminata la fiorettista azzurra, portabandiera dell'Italia. "Fuori per un errore arbitrale", lamenta. E niente bronzo neppure per la Volpi. Male anche Odette Giuffrida nel judo, battuta nella corsa all'oro e nella 'finalina' per il bronzo.

Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno cancellato anche la seconda giornata di allenamento di triathlon nella Senna prevista per oggi, dopo che gli acquazzoni del fine settimana a Parigi hanno inquinato il fiume: tuttavia, si sono detti "fiduciosi" che le gare si terranno martedì e mercoledì.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: