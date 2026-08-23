Nuoto, Pilato: ”Vincere in casa ha un sapore molto particolare”

Dopo sei argenti, tutti conquistati nel nuoto, il primo oro azzurro ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 lo vince la beniamina di casa, Benedetta Pilato, nella specialità dei 100 rana femminili.

Secondo posto e argento per un’altra nuotatrice italiana, Lisa Angiolini.





Le parole di Benedetta Pilato ai nostri microfoni:

Ti chiedo se c'è un gusto in più vincere in casa piuttosto che diversamente.

Assolutamente sì, è molto speciale, molto diverso, ha un valore affettivo molto importante questa medaglia.

Quanto ci tieni a Taranto?

Per me è molto strano gareggiare qui sinceramente, una sensazione indescrivibile. Per me che ho iniziato la mia carriera e la mia vita anche qui, è veramente molto particolare.

A volte sembra che per te sia tutto troppo semplice quando questo non lo è?

Assolutamente no, ovviamente in tv alle gare si vede sempre il bello, a volte anche il brutto, però la maggior parte delle volte è il bello. C'è tanto lavoro dietro, il mio lavoro è partito da qui con fatica perché non avevamo le strutture eccetera e penso che questo sia un nuovo punto di inizio per la città.

Una medaglia dedicata a?

Alla città, alla mia famiglia che è venuta a vedermi e ai miei amici.







Nel servizio l’intervista alla vincitrice dell’oro nei 100 rana femminili ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 Benedetta Pilato.

Lorenzo Giardi







