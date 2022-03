Nuoto Pinnato: San Marino nella top ten di Coppa del Mondo

Parliamo di nuoto pinnato: grande prestazione per Emma Bollini e Camilla Sansovini impegnate nella tappa di Coppa del Mondo a Lignano Sabbiadoro, nell'esordio per la Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Accompagnate dal tecnico Giuseppe Ierardi, Bollini ha chiuso i 50 metri al 18° posto e i 100 al 20° nella categoria Under 18 mentre Sansovini ha abbassato il suo personale di mezzo secondo nei 50 metri pinne centrando uno straordinaria nona posizione che vale la top ten iridata.