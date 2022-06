Nuoto: Simona Quadarella torna sul podio, è bronzo

Simona Quadarella torna sul podio a distanza di tre anni. La nuotatrice azzurra centra la medaglia di bronzo negli 800 con il tempo di 8'19''00. Medaglia d'oro per una straordinaria Katie Ledecky, imprendibile e sul gradino più alto con il tempo di 8'08''04. Argento all'australiana Kiah Melverton. Solo quarta Margherita Panziera nella finale dei 200 dorso. L'azzurra finisce in crescendo ma non basta per conquistare la medaglia. L'azzurra arriva a tre decimi dal bronzo vinto da Rhyan White. Sul podio con la connazionale Kaylee McKeown, argento e l'australiana Phoebe Bacon, oro.