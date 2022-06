Storica doppietta per l'Italia ai Mondiali di nuoto. Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza hanno dominato la gara dei 10 chilometri in acque libere. Paltrinieri ha vinto la medaglia d'oro, per lui si tratta del quarto titolo nella rassegna iridata di Budapest mentre Domenico Acerenza ha conquistato uno splendido secondo posto che vale la medaglia d'argento. Si tratta della prima doppietta nella storia del nuoto di fondo maschile.