Nuoto, tris di ori per Paltrinieri, Orsi e Castiglioni

Triplo oro per l'Italia nell'ultima giornata dei Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Kazan. Marco Orsi si è imposto nei 100 metri misti col tempo di 50" 95, diventando il primo italiano a scendere sotto il muro dei 51": battuti il greco Vazaios e l'austriaco Reitshammer. Arianna Castiglioni invece ha battuto Benedetta Pilato e si è presa i 50 rana, conquistando il primo titolo continentale della sua carriera. Sul podio con le due azzurre, la russa Godun. Oro anche per Gregorio Paltrinieri che negli 800 stile libero fissa il nuovo record europeo col tempo di 7' 27" 94, superando per 5 centesimi il tedesco Wellbrock. Bronzo per l'altro tedesco Schwarz.