Nuova stagione, stesso Odermatt: è suo il gigante a Solden.

La stagione dello sci alpino maschile si apre come si era chiusa quella precedente: Marco Odermatt davanti e gli altri a inseguire. Nella prima gara dell'anno, lo slalom gigante di Solden, lo svizzero trova la 46a vittoria della propria carriera al termine di una gara scorbutica, con tanta neve fresca caduta su una pista avvolta dalla nebbia e in mezzo al vento che ha resto tutto più complesso.

Il detentore della Coppa del mondo fa metà del lavoro nella prima manche, chiudendola al primo posto davanti a Marco Schwarz. Molto complessa la seconda, il cui inizio è stato ritardato più volte sia per la nebbia, sia per il vento, che costringe anche ad abbassare il cancelletto di partenza. Con una pista difficile su cui scendere, Odermatt è però perfetto. Partito con un solo centesimo da amministrare, pennella, acquista velocità, lima millesimi dove può e chiude con 23 centesimi di vantaggio.

Alle sue spalle si conferma al secondo posto Schwarz. Bella anche la sua prova, che fino in fondo sembrava poter valere la vittoria, ma l'austriaco nella parte finale non prende abbastanza velocità da chiudere davanti a Odermatt. Terzo è il norvegese Atle Lie McGrath, che a soli 27 centesimi dall'oro chiude un podio con distacchi da slalom speciale.

Il migliore tra gli italiani è Alex Vinatzer, ottavo, autore di una prova incoraggiante soprattutto nella seconda manche, in cui registra il terzo tempo. Ventiduesimo è Luca De Aliprandini, 24° è Giovanni Borsotti.

