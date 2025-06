Nuovi record del meeting nella tappa parigina di Diamond League

Record riscritti e grandi performance: l'ottava tappa di Diamond League a Parigi è stata il “solito” spettacolo. Il giamaicano Jordan Scott firma il suo terzo successo stagionale nel triplo con 17.27m mentre nel salto con l’asta femminile è ancora una sfida tutta americana: Katie Moon supera Sandi Morris con 4.73m, vincendo per countback. Nel disco femminile, colpo di scena finale con Valarie Allman che lancia 67.56m all’ultimo tentativo e trionfa, mantenendo la sua imbattibilità che dura da settembre 2023. Mohamed Attaoui, atleta spagnolo, ha trionfato negli 800 metri con un finale di gara da brivido: superato nel rettilineo finale lo statuinitense Hoey.

Nei 3000 siepi, la ventenne keniana Cherotich ha dominato una delle gare più combattute della serata, vincendo in 8:53.37 davanti alla campionessa olimpica Chemutai e diventando la sesta atleta più veloce di sempre sulla distanza. Nel giavellotto, Neeraj Chopra si prende la rivincita su Julian Weber: 88.26m alla prima prova e vittoria meritata per il campione del mondo indiano. Nella finale dei 110 ostacoli, primo successo in carriera in Diamond League per Trey Cunningham in 13 secondi spaccati. Marileidy Paulino ha aperto la sua stagione con stile: 48.81 nei 400 metri e una lotta mozzafiato con Eid Naser, seconda in 48.85. Continua a vincere anche Anavia Battle: dopo Xiamen, Shanghai e Roma, conquista anche Parigi nei 200 metri con il suo miglior tempo stagionale, 22.27.

Quinto tempo di sempre al mondo per Grace Stark nei 100 ostacoli femminili: il suo 12.21 è ovviamente un nuovo record del meeting. Infine, nei 5000 metri dominio dell’etiope Kejelcha in 12:47.84, resistendo al ritorno di Balew, che si “accontenta” del nuovo record asiatico. Serata memorabile allo Stade Charlèty, prossimo appuntamento negli Stati Uniti con la tappa di Eugene.