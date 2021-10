CORSA Nuovi record per le Maratone di Parigi e Lisbona Rotich abbatte il primato di Bekele, Shiferaw miglior se stesso. Mokoka si impone a Città del Capo.

Nuovi record per le Maratone di Parigi e Lisbona.

La Maratona di Parigi riscrive il proprio libro dei record, dove ora comanda Elisha Rotich. Il keniano vince con un eccellente tempo di 2h 4' 23”, 46” in meno rispetto al precedente primato di Kenenisa Bekele. E per far capire il livello raggiunto dall'edizione 2021, tutti e 5 i primi classificati avrebbero battuto il crono di Bekele: sul podio con Rotich vanno l'etiope Hailemaryam Kiros e il keniano Hillary Kipsambu, battuti per 19” e 22”. Tutto etiope il terzetto che comanda la gara femminile, che viceversa si svolge a ritmi deludenti. Tigist Memuye chiude in 2h 26' 12”, precedendo d'un soffio Yenenesh Dinkesa e Fantu Jimma.

[Banner_Google_ADS]

Nuovo record anche per la Maratona di Lisbona, qui però fa tutto Andualem Shiferaw. Esattamente come nell'edizione 2019 – l'ultima disputata – l'etiope vince e fissa il primato, passando da 2h 6' a 2h 5' 52”. A oltre 1' da lui, lo seguono il keniano Hosea Kiplimo e il connazionale Adane Amsalu. Etiopia davanti a tutti anche nelle donne con Asayech Bere, che fa il suo miglior tempo in 2h 25' 5” e si impone sulla compatriota Almaz Fekade e sull'ugandese Linet Chebet.

È bagnata dalla pioggia infine la Maratona di Città del Capo, rimasta in famiglia grazie al successo dell'atleta di casa Stephen Mokoka. Già detentore del record – fatto registrare nel 2018 – Mokoka corre in 2h 9' 58” e vince sull'etiope Gebru Redahgne e su Tebello Ramakongoana, del Lesotho. Tra le donne, doppietta keniana; Lydia Simiyu fa segnare 2h 25' 41” e la spunta su Lucy Karimi, dietro di loro l'etiope Aynalem Teferi.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: