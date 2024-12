ULTRAMARATONA Nuovo record del mondo dei 100km spingendo un passeggino Lorenzo Lotti vince la gara in Virginia insieme al piccolo Rodolfo

Lorenzo Lotti ha realizzato il nuovo record di corsa dei 100km, finendo l'ultramaratona in poco più di 8 ore. Il forlivese di 28 anni, maratoneta, assessore allo sport del Comune di Predappio e insegnante di educazione fisica, ha svolto l'intera impresa spingendo il passeggino dove Rodolfo, suo figlio, dormiva. La gara Tidewater Strider Dismal Sqamp 100k a Chesapeake si è svolta in Virginia, USA. La scelta della gara è stata obbligata dovendo sottostare ai requisiti dell'Organizzazione Guinness. Il record precedente infatti apparteneva all'organizzatore di questa corsa, che l'aveva svolta in poco più di 9 ore. Lorenzo Lotti lo ha battuto con tempo 8 ore, un minuto e 40 secondi. L'ultima impresa di Lotti da Guinness risale a due anni fa, quando ha stabilito il record mondiale sui 50km, quella volta con il figlio più grande nel passeggino, Raimondo.

