Nuovo record di velocità per Giovanni Soldini

Nuovo record per il velista Giovanni Soldini e Maserati Multi 70. La scorsa notte hanno infatti segnato il primato della Fastnet, la gara fra imbarcazioni d'altura che si disputa al largo delle coste della Gran Bretagna: 595 miglia da Cowes a Plymouth in 23 ore, 51 minuti e 16 secondi, con una velocità media di 24,94 nodi. E' il terzo record di fila per il velista italiano. Al fianco di Giovanni Soldini per questo record, hanno gareggiato a bordo del trimarano Guido Broggi, Carlos Hernandez Robayna, Oliver Herrera Perez, Gerardo Siciliano e Matteo Soldini.